TOKİ kurası kaç gün sürecek? Şehit aileleri, engelli, emekli, genç kategorisi TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura sonuçlarının hangi gün açıklanacağı, kategori bazlı çekiliş takvimiyle birlikte araştırılıyor. Şehit aileleri, engelli, emekli ve genç kategorileri için yapılacak kura çekimleri farklı günlerde tamamlanacak. İstanbul'da gerçekleştirilen 100 bin konutluk proje kapsamında süreç aşamalı olarak ilerliyor. Başvuru sahipleri, kendi kategorilerine ait sonuç tarihlerini öğrenmek istiyor.

3 GÜN SÜRECEK!

TOKİ İstanbul kura çekimi sürecine ilişkin detaylar, bugün saat 14.00'te başlayan canlı yayında paylaşıldı. Buna göre kura çekimi üç gün sürecek şekilde planlandı. İlk gün şehit aileleri, engelli ve emekli kategorilerinin sonuçları açıklanacak. İkinci ve üçüncü gün ise genç kategorisiyle devam edilerek tüm çekiliş süreci tamamlanacak. Ayrıca 26 Nisan'da yapılacak kura çekiminin saat 10.00'da başlayacağı duyuruldu.