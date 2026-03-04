TOKİ Muğla kura çekilişi ertelendi mi? TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek 6 bin 417 konutun kura tarihi ertelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni hafta kura takviminde göre çekilişin 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. İşte, yeni kura tarihi;

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin web sayfasında kuranın ertelendiği görüldü.

Buna göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü çekilecek.

Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.