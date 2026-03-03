TOKİ Muğla kura tarihi ertelendi mi? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nerede?

Muğla'da hayata geçirilecek 6 bin 417 sosyal konut için hak sahipliği belirleme süreci devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ertelenmesi sonrası "2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusu öne çıktı. Güncellenen kura tarihi ve saat bilgisiyle birlikte Muğla'daki projelere ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da yapılacak kura çekiminin tarihi güncellendi. Daha önce 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyurulan TOKİ Muğla kurasının ertelendiği açıklandı.
Buna göre hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.
TOKİ, Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Menteşe) 5400
Bodrum 500
Fethiye 150
Kavaklıdere 50
Köyceğiz 42
Milas 200
Seydikemer 75
TOKİ, Muğla'da başvurusu reddedilenlerin listesini yayımladı; bu adaylar kuraya katılamayacak.
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler açıklandı. Şartları sağlayan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.
TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ