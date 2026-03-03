Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Muğla kura tarihi ertelendi mi? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nerede?
Giriş Tarihi: 3.03.2026 16:07

TOKİ Muğla kura tarihi ertelendi mi? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nerede?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla’da inşa edilecek 6 bin 417 konut için kura sürecinde takvim değişikliği yaşandı. 1+1 ve 2+1 tipindeki konutların hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Daha önce 4 Mart Çarşamba günü yapılacağı duyurulan kura çekiminin ertelenmesiyle birlikte gözler yeni tarihe çevrildi. Peki, 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Muğla'da hayata geçirilecek 6 bin 417 sosyal konut için hak sahipliği belirleme süreci devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ertelenmesi sonrası "2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusu öne çıktı. Güncellenen kura tarihi ve saat bilgisiyle birlikte Muğla'daki projelere ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da yapılacak kura çekiminin tarihi güncellendi. Daha önce 4 Mart 2026 Çarşamba günü gerçekleştirileceği duyurulan TOKİ Muğla kurasının ertelendiği açıklandı.

Buna göre hak sahibi belirleme kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de yapılacak. Çekiliş, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kura sonucunda 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

MUĞLA'NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Muğla'nın Merkez (Menteşe), Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde toplam 6 bin 417 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez (Menteşe) 5400

Bodrum 500

Fethiye 150

Kavaklıdere 50

Köyceğiz 42

Milas 200

Seydikemer 75

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER AÇIKLANDI

TOKİ, Muğla'da başvurusu reddedilenlerin listesini yayımladı; bu adaylar kuraya katılamayacak.

TOKİ MUĞLA KONUT BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER BELLİ OLDU

Muğla'nın Menteşe, Bodrum, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde yapılacak konutlar için başvurusu kabul edilenler açıklandı. Şartları sağlayan adaylar kura çekimine katılmaya hak kazandı.

