TOKİ Muğla kura tarihi ertelendi mi? 2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak, nerede?

Muğla'da hayata geçirilecek 6 bin 417 sosyal konut için hak sahipliği belirleme süreci devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekiminin ertelenmesi sonrası "2026 TOKİ Muğla kura çekilişi ne zaman yapılacak?" sorusu öne çıktı. Güncellenen kura tarihi ve saat bilgisiyle birlikte Muğla'daki projelere ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor.