Haberler Yaşam Haberleri TOKİ MUĞLA KURA TARİHİ | TOKİ Muğla kura çekilişi ertelendi mi, ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?
Giriş Tarihi: 4.03.2026 07:34

Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) 2-8 Mart haftasının kura takvimine göre, 4 Mart Çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyordu. Ancak TOKİ'nin resmi sitesinde yaptığı açıklamaya göre Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. Muğla kurası için başvurusu kabul edilenler "TOKİ Muğla kura çekilişi ertelendi mi, ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Muğla'da inşa edilecek 6 bin 417 konutun kura tarihi ertelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı yeni hafta kura takviminde göre çekilişin 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılması planlanıyordu. Ancak TOKİ Muğla kura çekimi tarihi ertelendi. İşte, yeni kura tarihi;

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ Muğla kura çekimi, 4 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacaktı. Ancak TOKİ'nin web sayfasında kuranın ertelendiği görüldü.

Buna göre, TOKİ Muğla kurası 9 Mart 2026 Pazartesi günü çekilecek.

Saat 11.00'de başlayacak hak sahibi belirleme kurası, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Muğla kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

  • TOKİ Resmi İnternet Sitesi
  • e-Devlet Kapısı

İşte, sorgulama ekranı;

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

E-DEVLET TOKİ KURA SONUÇLARI ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Noter huzurundaki çekiliş sonrası 6 bin 417 konutun hak sahipleri belli olacak.

İşte ilçe ilçe konut sayısı;

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI BANKA KURA TARİHİ KURA YERİ
1 MUĞLA MERKEZ MUĞLA MERKEZ (MENTEŞE) 5400/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 5400 HALK BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
2 MUĞLA BODRUM MUĞLA BODRUM 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500 EMLAK KATILIM BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
3 MUĞLA FETHİYE MUĞLA FETHİYE 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150 HALK BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
4 MUĞLA KAVAKLIDERE MUĞLA KAVAKLIDERE 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50 ZİRAAT BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
5 MUĞLA KÖYCEĞİZ MUĞLA KÖYCEĞİZ 42/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 42 HALK BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
6 MUĞLA MİLAS MUĞLA MİLAS 200/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 200 HALK BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
7 MUĞLA SEYDİKEMER MUĞLA SEYDİKEMER 75/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 75 HALK BANKASI 09.03.2026
11:00		 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

