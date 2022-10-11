TOKİ müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? TOKİ arsa başvuruları başladı: İşte müstakil ve müşterek arsaların özellikleri

Müşterek ve müstakil arsa kelimeleri anlamlarıyla merak konusu haline geliyor. TOKİ arsa başvuruları bilindiği üzere 10 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Bu kapsamda ise "Müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar projeyle alakalı detayları merak ediyor. Peki, TOKİ Müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? İşte merak edilen o detaylar.