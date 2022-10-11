Haberler Yaşam Haberleri TOKİ müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? TOKİ arsa başvuruları başladı: İşte müstakil ve müşterek arsaların özellikleri
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:47

TOKİ müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? TOKİ arsa başvuruları başladı: İşte müstakil ve müşterek arsaların özellikleri

TOKİ arsa başvurularının başlamasıyla birlikte gündeme gelen bir konu da başvuru ekranında görülen Müşterek ve müstakil arsalarla ilgili detaylar oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kampanyası kapsamında 1 milyon arsa ve iş yeri için başvuracak olan vatandaşlar “Müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ arsa projesiyle karşımıza çıkan müstakil ve müşterek kelimelerinin anlamları...

TOKİ müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? TOKİ arsa başvuruları başladı: İşte müstakil ve müşterek arsaların özellikleri

Müşterek ve müstakil arsa kelimeleri anlamlarıyla merak konusu haline geliyor. TOKİ arsa başvuruları bilindiği üzere 10 Ekim tarihi itibarıyla alınmaya başlandı. Bu kapsamda ise "Müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar projeyle alakalı detayları merak ediyor. Peki, TOKİ Müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? İşte merak edilen o detaylar.

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MÜSTAKİL VE MÜŞTEREK ARSA NEDİR?
MÜSTAKİL ARSA:

Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m2 ile 500 m2 arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m2 konut yapmaya müsait arsa.

TOKİ İzmir arsaları nereye, ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 İzmir TOKİ arsaları nerede, hangi ilçelerde?

MÜŞTEREK ARSA:

Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

TOKİ İzmir arsaları nereye, ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 İzmir TOKİ arsaları nerede, hangi ilçelerde?

E-Devlet üzerinden gerçekleşecek başvurularda yaşanabilecek yoğunluğun hizmete erişime engel olmasını önlemek amacıyla başvurular kademeli olarak alınacaktır.

T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesi;

• 0 olan vatandaşlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,
• 2 olan vatandaşlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,
• 4 olan vatandaşlar 13 Ekim 2022 Perşembe,
• 6 olan vatandaşlar 14 Ekim 2022 Cuma,
• 8 olan vatandaşlar 15 Ekim 2022 Cumartesi,
• 16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.

TOKİ ARSALARININ YAPILACAĞI İLÇELER VE BÖLGELER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ müstakil ve müşterek arsa nedir, ne demek? TOKİ arsa başvuruları başladı: İşte müstakil ve müşterek arsaların özellikleri
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