Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:46

TOKİ ödeme planı: 1+1 ve 2+1 TOKİ evlerinin peşinat ödemesi ne kadar, ne zaman başlayacak?

TOKİ ödeme planı ve taksit sayısı, 500 bin sosyal konut projesinin tamamlanmasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle 1+1 ve 2+1 konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için netleşmeye başladı. 81 ili kapsayan büyük projede son olarak İstanbul’da 100 bin konut için kura çekilişi gerçekleştirildi. Hak sahipleri için ödeme başlangıç tarihi, taksit tutarları ve vade seçenekleri belirlenen şartlara göre şekilleniyor.

TOKİ ödeme planı kapsamında 1+1 ve 2+1 konutların ödeme süreci, kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından gündemdeki yerini koruyor. İstanbul'da yapılan 100 bin konutluk kura çekimi sonrası hak kazananlar için ödeme takvimi ve taksit detayları öne çıktı. Proje genelinde peşinat oranları, vade süreleri ve aylık taksit tutarları belirli kriterlere göre hesaplanıyor.

TOKİ ÖDEME PLANI 2026 NASIL OLACAK?

Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

İSTANBUL İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.

İstanbul'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.

İstanbul'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLER İÇİN ÖDEME PLANI

İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
