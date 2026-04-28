TOKİ PARA İADESİ SORGULAMA | TOKİ 5 Bin TL başvuru ücreti iadesi ne zaman, hangi bankaya yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen İstanbuk TOKİ kurasında sona gelindi. Şehit, engelli, emekli, genç, üç çocuk ve üzeri kategorisi ile diğer kategorilerde 100 bin konut için hak sahipleri belli oldu. Hak sahibi olamayanlar için TOKİ 5 bin TL para iadesi hesaplara yatacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN YAPILIR?

Kurada adı çıkmayan vatandaşlar için en kritik soru, paranın ne zaman hesaba geçeceğidir. TOKİ tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, kura çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar kesinleşir. Bu kesinleşme sürecini takip eden 5 iş günü içerisinde iade süreci aktif hale gelir.