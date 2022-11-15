TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları son dakika açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sosyal Konut Eyyübiye kurası için heyecan dorukta. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile hak sahiplerinin isimleri ekranda naklen yayımlanıyor. Böylece Eyyübiye kura sonuçları isim listesi anlık olarak öğrenilebiliyor. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin kuraları 15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları tamamlandı. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura çekimi canlı izle ekranı…