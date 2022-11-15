Haberler Yaşam Haberleri TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları son dakika açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
Giriş Tarihi: 15.11.2022 08:47 Son Güncelleme: 15.11.2022 08:48

TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları son dakika açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Şanlıurfa kura çekimi Eyyübiye ilçesi ile devam ediyor. 15-16 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak ilçenin kura çekilişi ardından 4 bin 250 konut sahiplerini bulacak. TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları 2022 isim listesi şehrin sakinleri tarafından araştırılmaya başladı. Ceylanpınar, Bozova, Suruç, Hilvan, Halfeti, Siverek, Viranşehir, Birecik, Harran, Eyyübiye ilçelerinde toplamda 7 bin 500 konut sahiplerini buluyor. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı Eyyübiye ilçesi için birkaç gün daha aktif olacak. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları sorgulama ekranı…

TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları son dakika açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu 2+1 3+1 isim listesi sorgulama

TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Sosyal Konut Eyyübiye kurası için heyecan dorukta. TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile hak sahiplerinin isimleri ekranda naklen yayımlanıyor. Böylece Eyyübiye kura sonuçları isim listesi anlık olarak öğrenilebiliyor. Şanlıurfa Eyyübiye ilçesinin kuraları 15-16 Kasım 2022 tarihinde çekilecekken, diğer ilçelerin kuraları tamamlandı. Peki, TOKİ Şanlıurfa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura çekimi canlı izle ekranı…

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ ŞANLIURFA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ŞANLIURFA KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Şanlıurfa kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşiyor. Kura çekimi, Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Şanlıurfa evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

ŞANLIURFA CEYLANPINAR: 130 KONUT

ŞANLIURFA BOZOVA: 500

ŞANLIURFA SURUÇ: 250

ŞANLIURFA HİLVAN: 100

ŞANLIURFA HALFETİ: 120

ŞANLIURFA SİVEREK: 500

ŞANLIURFA VİRANŞEHİR: 750

ŞANLIURFA BİRECİK: 500

ŞANLIURFA EYYÜBİYE: 4250

ŞANLIURFA HARRAN: 250

NOT: Şanlıurfa TOKİ kuraları Halfeti, Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçelerinde 14 Kasım günü çekildi. Eyyübiye ve Harran ilçelerinde 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Şanlıurfa kura çekimi sonuçları yayında!

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

14 Kasım: Ağrı

15 Kasım: Hakkari

16 Kasım: Bitlis

17 Kasım: Muş, Kilis

18 Kasım: Bingöl, Gaziantep

19-20 Kasım: Erzurum

19-20-21-22-23 Kasım: Gaziantep

İL İL TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları son dakika açıklanıyor! TOKİ Şanlıurfa kura çekimi canlı izle ekranı ile sosyal konut başvuru sonucu 2+1 3+1 isim listesi sorgulama
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