TOKİ SONUÇLARI CANLI YAYIN:TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman, nerede, saat kaçta yapılacak?

Bugün yapılacak çekilişle birlikte TOKİ sosyal konut projesi, İstanbul'da binlerce aileyi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar heyecanlı bekleyiş içinde ve İstanbul'da yapılacak çekilişe ilişkin detaylar vatandaşların gündeminde yer alıyor. TOKİ İstanbul kura çekimi, yalnızca bir konut dağıtım süreci değil aynı zamanda Türkiye'de sosyal konut politikasının en büyük adımlarından biri olarak görülüyor.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

TOKİ İstanbul kura çekilişi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yapılacak.

25 Nisan 2026 Cumartesi günü başlayacak olan kuralar 26-27 Nisan tarihlerinde de devam edecek.

Kura çekimi 27 Nisan Pazartesi günü sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL CANLI İZLENİR?

TOKİ İstanbul canlı kura çekilişi TOKİ'nin YouTube kanalında yayınlanacak.

TOKİ KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulayabilecekler:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi

e-Devlet Kapısı

Başvurularını yapan vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca kontrol edebilecekler.

TOKİ İSTANBUL ÖDEME PLANI

İstanbul TOKİ konutları için ödeme planı da belli oldu. Buna göre;

1 milyon 950 bin TL satış fiyatı olan 55 metrekare 1+1 evler 195.000 TL peşinat ve 7.313 TL taksitle,

2 milyon 450 bin TL satış fiyatı olan 65 metrekare 2+1 konutlar 245.000 TL peşinat ve 9.188 TL taksitle,

2 milyon 950 bin TL satış fiyatı olan 80 metrekare 2+1 evler ise 295.000 TL peşinat ve 11.063 TL taksitle satılacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Projede hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme planı da netleşti. Buna göre TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanmasından sonraki ay itibarıyla başlayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör