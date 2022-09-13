TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare? 2022 TOKİ ucuz konutlar kaç m2?

Başkan Erdoğan tarafından bugün duyurulan TOKİ Sosyal konut projesiyle ilgili detayların ardından 2+1 ve 3+1 dairelerin metrekare bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare, ucuz konutlar kaç m2? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire metrekare bilgileri ve tüm detaylar şöyle;
TOKİ resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde;
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri ve E-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular 14.09.2022 – 31.10.2022 tarihleri arasında kabul edilecektir. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.
Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)
Başvuru Bedeli 500 TL alınacaktır.
Başvurular; 5 kategoride kabul edilecektir;
1. Kategori olan "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri"
2. Kategori olan "En az %40 Engelli Vatandaşlarımız"
3.Kategori olan "Emekli Vatandaşlarımız"
4.Kategori olan "Yaşı 18-30 arasında olan Genç Vatandaşlarımız"
5. Kategori olan "Diğer alıcı adayları"
Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş./T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri (Projelerin Bankası ekli listede belirtilmiştir.)
Başvuru sahipleri;
Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış (en az % 40 engelli olduğuna dair geçerli sağlık heyet raporuna ait "Belge" ile başvuru yapabilecektir. 18 yaşından küçük engelli çocuğu olan anne veya baba kendi adına Engelli kategorisinden başvuru yapabilecektir. (e-Devlet üzerinden başvuranlar kimlik kartı fotokopisi veya belgeyi sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren "Belge" ile başvuru yapabilecektir. Vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi de başvuru yapabilir. (Vefat eden emeklinin aylık maaşını alan kızları hariç) (e-Devlet üzerinden başvurulanlar sözleşme aşamasında ibraz edecekler.)
Başvuru sahibi;
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