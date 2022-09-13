TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare? 2022 TOKİ ucuz konutlar kaç m2?

Başkan Erdoğan tarafından bugün duyurulan TOKİ Sosyal konut projesiyle ilgili detayların ardından 2+1 ve 3+1 dairelerin metrekare bilgilerine erişmek isteyenler yoğun olarak TOKİ Sosyal Konut 2+1 ve 3+1 evler kaç metrekare, ucuz konutlar kaç m2? Şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

TOKİ SOSYAL KONUT 2+1 VE 3+1 EVLER KAÇ METREKARE, UCUZ KONUTLAR KAÇ M2?

TOKİ sosyal konut 2+1 ve 3+1 daire metrekare bilgileri ve tüm detaylar şöyle;