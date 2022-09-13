TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri açıklandı! TOKİ 3+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 3+1 ucuz konut fiyatları, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 81 ilde TOKİ konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları, daire fiyatları ve taksit ödemeleri gibi detayları kamuoyu ile paylaştı. Açıklamalar sonrası ev sahibi olanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş, TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ 3+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ne kadar, aylık ödeme taksitleri nasıl olacak? İşte detaylar…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından 2022 TOKİ başvuru tarihleri, daire fiyatları ve taksit ödemeleri İstanbul dahil 81 il için belli oldu.
Böylece "TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nelerdir, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" soruları yanıt buldu.İşte detaylar...
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi Tanıtım Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi için uygulanacak daire fiyatları ve taksit ödemeleri hakkında detayları duyurdu.
TOKİ sosyal konut projesi başvurularının yarın itibarıyla başlayacağını ve Ekim ayının sonuna kadar süreceğini açıklayan Erdoğan, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır.
Böylece sosyal konut sayımızı 2 milyona çıkarmış olacağız. Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik.
Bu kampanya özel sektör yatırımlarında yol açacağı hareketlilikle değerlendirildiğinde ülkemizdeki konut sahibi sayısını artıracaktır. 2 yılda bitirerek hak sahiplerinin kullanımına sunmayı planlıyoruz. Projemizin bu ilk etabı dahil Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı konut projesidir.
500 bin konut hedef sayısı hane sayısı bakımından İstanbul'un dörtte birine, Ankara'nın yarısına, Kocaeli'nin tamamına eşitken, birçok ilimizin tamamına elşittir. 900 milyar liralık yatırım değeri demek.
Şehit yakınları ve gazilere ilk etabın yüzde 5'e karşılık gelen 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise yüzde 20'ye denk gelen 50 bin konut ayırıyoruz.
Projemizdeki konutlarımızın yüzde 20'sine denk helen 50 bini ise gençlerimize tahsis ettik.
608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.
Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u peşin alınacak.
192 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve bin 604 liradan başlayan taksitlerin 120 ay vadeyle, faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacak.
İşyerlerini, 350 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 TL'den başlayan taksitlerle, 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız.
TOKİ sosyal konut başvuru ve şartları belli oldu. Buna göre TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara;
Yeni sosyal konutlarda gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Genç kategorisine 1991 Eylül ayından sonra doğanlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç başvuruda bulunacaklarda, aylık hane halkı gelirinin İstanbul için en fazla net 16 bin lira, yurt genelinde ise en fazla 14 bin lira olması şartı aranacak.
Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmaması planlanıyor. Buna göre İstanbul'da ödenecek en yüksek aylık taksit 4.800 TL, diğer illerde ise 4.200 TL olacak.
Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30'unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek.
TOKİ eliyle yürütülecek konut projesi 81 ilde hayata geçirilecek, en fazla konut, olası depremin en çok etkileyeceği İstanbul'da yapılacak.
Proje kapsamındaki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilecek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu inşa edilecek.