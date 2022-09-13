TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri açıklandı! TOKİ 3+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar?

TOKİ 3+1 ucuz konut fiyatları, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan 81 ilde TOKİ konut projesinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları, daire fiyatları ve taksit ödemeleri gibi detayları kamuoyu ile paylaştı. Açıklamalar sonrası ev sahibi olanın hayalini kuran milyonlarca vatandaş, TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ve aylık ödeme taksitleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki, TOKİ 3+1 ucuz konut başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? TOKİ sosyal konut 3+1 daire fiyatları ne kadar, aylık ödeme taksitleri nasıl olacak? İşte detaylar…

SON DAKİKA: TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ İLE İLGİLİ DETAYLAR AÇIKLANDI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dar gelirli vatandaşların merakla beklediği TOKİ 250 bin sosyal konut ve 100 bin arsa satışı ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından 2022 TOKİ başvuru tarihleri, daire fiyatları ve taksit ödemeleri İstanbul dahil 81 il için belli oldu.

Böylece "TOKİ başvuru tarihleri ne zaman, başvuru şartları nelerdir, sosyal konut ve arsa satışı ne zaman başlayacak" soruları yanıt buldu.İşte detaylar...