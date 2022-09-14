TOKİ sosyal konut Malatya’da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Malatya’da nereye yapılacak?

TOKİ Malatya evleri nerede olacak sorusu, vatandaşlar tarafından yanıt beklenen konular arasında. Sosyal konut projesi başladı ve 5 yıl içerisinde 500 bin ev yapılacak. 81 ile yapılacağı için vatandaşlar, TOKİ Malatya'da nereye yapılacak, TOKİ Malatya hangi ilçelere kaç konut yapılacak soruları yanıt arıyor. Peki, TOKİ sosyal konut Malatya'da nerede? İşte Malatya TOKİ hakkında detaylar...

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ

TOKİ başvurular 14 Eylül - 31 Ekim tarihleri arasında olacak. Yani başvurular bugün başladı. E-Devlet ve bankalar üzerinden alınacak başvuru işlemlerinin detayı şöyle:

Çevrimiçi başvurularda yoğunluk yaşanmaması adına TOKİ başvuruları T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi:

0 olanlar 14 Eylül 2022 Çarşamba

2 olanlar 15 Eylül 2022 Perşembe

4 olanlar 16 Eylül 2022 Cuma

6 olanlar 17 Eylül 2022 Cumartesi

8 olanlar 18 Eylül 2022 Pazar

19 Eylül Pazartesi gününden itibaren de herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar başvurularını yapabilecek.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

608 bin TL'ye sahip 2+1 fiyatlı konutlarımıza aylık 2 bin 280 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. 3+1 konut fiyatı 850 bin lira. 3 bin 187 TL taksitle 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MALATYA TOKİ EVLERİ NEREDE OLACAK?

Liste şu şekilde:

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI 2022

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması,

• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).

• Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL (İstanbul İli için 18.000 TL) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin ve eşinin, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)

• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden "HAK SAHİPLİĞİ" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.