TOKİ sosyal konut Trabzon'da nerede, hangi ilçelere kaç konut ve nereye yapılacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. TOKİ başvuru şartları, TOKİ başvuru ücreti, daire fiyatları ve taksit ödemeleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası kesinlik kazandı. Peki TOKİ sosyal konut Trabzon'da nerede, hangi ilçelere kaç konut yapılacak? TOKİ Trabzon'da nereye yapılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut inşa edileceği duyuruldu.
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ'den daha önce ev sahibi olmama
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.