Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 81 il için gerçekleştirilen proje kapsamında 3+1 ve 2+1 seçenekli 250 bin konut ve 100 bin arsa satışa çıkarıldı. Bu noktada uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler, ''TOKİ taksitleri sabit mi, aylık ödemeler nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi kalacak, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar, aylık taksitleri kaç TL, sabit mi olacak? İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitlendirmesi, peşinat miktarı ve ödeme planı ile ilgili tüm merak edilenler…

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.

E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.

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