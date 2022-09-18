Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi ile ilgili detaylar, milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. 81 il için gerçekleştirilen proje kapsamında 3+1 ve 2+1 seçenekli 250 bin konut ve 100 bin arsa satışa çıkarıldı. Bu noktada uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyenler, ''TOKİ taksitleri sabit mi, aylık ödemeler nasıl olacak?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, TOKİ taksitleri sabit mi kalacak, zam gelecek mi? 3+1 ve 2+1 TOKİ sosyal konut fiyatları ne kadar, aylık taksitleri kaç TL, sabit mi olacak? İşte 2022 TOKİ sosyal konut projesi taksitlendirmesi, peşinat miktarı ve ödeme planı ile ilgili tüm merak edilenler…
14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre; 2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.
Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.
TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sosyal konut projesiyle ilgili sorularını cevapladı. Kurum ödemelere ilişkin şunları söyledi;
İstanbul, Bursa, Antalya ve İzmir'de 3+1'ler en düşük 950 bin lira olacak aylık taksiti 3 bin 562 lira olacak. İstanbul, Bursa, İzmir ve Antalya'da 2+1'ler en düşük 679 bin lira olacak.
T.C. vatandaşı olmak
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.