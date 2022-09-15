14 Eylül tarihi itibarıyla başlayan TOKİ sosyal konut projesi başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Aylık uygun fiyatlı taksitlerle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, 240 ay vade ile taksit ödemelerini gerçekleştirecek. Genç, engelli ve emekliler için ayrı ayrı kontenjan sağlanan 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri olan projeyle ilgili bazı detaylar merak konusu oldu. Bunlardan biri de TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı sorusu… Peki, TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı? 2022 TOKİ 3+1 ve 2+1 ev taksitleri artacak mı, sabit mi kalacak? İşte 250 bin TOKİ sosyal konut projesi ödeme ve taksit planı ile ilgili detaylar.…
14 Eylül 2022 tarihinde başlayan TOKİ sosyal konut başvuruları, 31 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek. e-Devlet'te yaşanacak olası yoğunluk nedeniyle vatandaşlar TOKİ başvurularını TC kimlik no son hanesine göre yapacak.
E-devlet dışında bankalara da başvuru yapılabilecek. Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden de 14 Eylül-31 Ekim 2022 tarihleri arasında bizzat başvuru yapmak mümkün.
Konut tipi 2+1 ve 3+1 ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacak. TOKİ başvuru ücreti de belli oldu. Hak sahiplerinin konut tipleri, ihale yapıldıktan sonra "konut belirleme kurası" ile belirlenecek ve başvuru bedeli 500 lira olacak. Ücretler, Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden ödenecek.
e-Devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında 2+1 ve 3+1 konut fiyatlarını da duyurdu. Buna göre;
2+1 konutların fiyatı 608 bin TL, 3+1 konut fiyatları ise 850 bin TL olacak. Belirlenen toplam bedelin yüzde 10'u yerler tahsis edilip, kuralar çekildikten sonra peşin olarak ödenecek.
TOKİ taksitleri, 2+1 konutlar için 2.280 TL'den başlayan, 3+1 konutlar için ise 3.187 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile ödenecek. TOKİ taksit ödemeleri, sözleşme imzalanınca başlayacak.
TOKİ taksitleri 6 ayda bir zamlanacak. TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle;
"Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak İdarece tespit edilen oranda artırılacaktır. İlk dönemsel artış sözleşme tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır."
T.C. vatandaşı olmak
Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmek veya proje il nüfusuna kayıtlı olmak
Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutu bulunmamak, TOKİ'den daha önce ev sahibi olmamak
İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 18.000 TL, yurt genelinde 16.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)
Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması
Başvuruları yapacak vatandaşların, 18 yaşını tamamlamaları gerekiyor.
Genç kategorisine 14/09/1992 tarihinden sonra doğan kişiler, müracaat edebilecek.
T.C. vatandaşı olmak.
Yoksul ve dar gelirli olmak.
Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.
775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.