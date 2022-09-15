TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı? 2022 TOKİ 3+1 ve 2+1 ev taksitleri artacak mı, sabit mi kalacak?

ARSAYA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

T.C. vatandaşı olmak.

Yoksul ve dar gelirli olmak.

Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına sahip olmaması şartı bulunuyor.

775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılmış olan uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.