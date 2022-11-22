TOKİ Tunceli kura çekimi canlı izle: 22 Kasım 2022 TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

TOKİ Tunceli kura çekimi izle üzerinden vatandaşlar, sosyal konut projesi hakkında son detayları öğrenmek istiyor. Kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde başlarken, Mart 2023'e kadar devam edecek. TOKİ Tunceli kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldığında kazananlar öğrenilebilecek. İşte TOKİ Tunceli kura isim listesi 2022 ve diğer detaylar...