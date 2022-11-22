TOKİ Tunceli kura çekimi canlı izle: 22 Kasım 2022 TOKİ Tunceli kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

TOKİ Tunceli kura çekimi izle üzerinden vatandaşlar, sosyal konut projesi hakkında son detayları öğrenmek istiyor. Kuralar 7 Kasım 2022 tarihinde başlarken, Mart 2023'e kadar devam edecek. TOKİ Tunceli kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldığında kazananlar öğrenilebilecek. İşte TOKİ Tunceli kura isim listesi 2022 ve diğer detaylar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!
TOKİ sosyal konut kura çekilişi, 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.
Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
TOKİ TUNCELİ KONUTLARI NEREDE?
2022 TOKİ Tunceli kura çekimi 22 Kasım saat 10.00'da başlıyor. TOKİ Tunceli kurası, Tunceli Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. 250 ev, kura ile sahiplerini bulacak. İşte TOKİ Tunceli evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:
TUNCELİ MERKEZ 93
TUNCELİ HOZAT 2. ETAP 89
TUNCELİ MAZGİRT 2. ETAP 68
TOKİ TUNCELİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ Tunceli kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebiliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.