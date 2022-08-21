Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 81 il için başlatılacak TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

SON DAKİKA: TARİH VERİLDİ!

Yüzyılın en büyüğü olacak TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi bildirdi.