Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi olarak duyurulan TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOKİ sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi duyurdu. Bu gelişme sonrası dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, TOKİ sosyal konut başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, kimler başvurabilir? 2022 TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte 81 il için başlatılacak TOKİ sosyal konut projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
Yüzyılın en büyüğü olacak TOKİ sosyal konut projesinde geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacağı tarihi bildirdi.
Bakan Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, vatandaşlara en iyisini sunmak için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Paylaşımında, "Yüzyılın sosyal konut projesinde tarih 13 Eylül." bilgisini veren Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak." ifadesini kullandı.
Bakan Kurum paylaşımında, projeye ilişkin detayları içeren infografiğe de yer verdi. Buna göre Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlar 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olacak.
Konut, konut arsası ve sanayi sitelerinin yer alacağı projede, gençler, emekliler, şehit yakınları ve gaziler ile engellilere kontenjan ayrılacak. Evler, yerel ve yatay mimariye uygun, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemeler ve yenilenebilir enerji sistemlerini içerecek şekilde inşa edilecek.
81 ilde dar gelirli vatandaşların aidat öder gibi ödemelerle ev sahibi olacağı projede daire sayısı 150 bini aşacak. Rakamın 200 bini bulabileceği belirtiliyor. Megakent İstanbul projede aslan payını alacak.
Arz-talep dengesizliği sonrası kira fiyatları Megakent İstanbul başta olmak üzere fahiş şekilde arttı. Konut sayısının talebi karşılamaması nedeniyle konutların fiyatları da oldukça yükseldi. 150 bini aşkın dairenin ülkeye kazandırılacak olmasının piyasayı da dengeleyeceği belirtiliyor.
TOKİ sosyal konutları ile ilgili yapılacak açıklama öncesi milyonlar şartları ve ipuçlarını merakla araştırıyor. Özellikle öncelikli olarak sosyal konut başvurusu yapabilecek grup yoğun şekilde araştırılıyor. Ayrıca hane geliri sınırının kaç lira olacağı da yoğun şekilde yanıt arayan sorular arasında yer alıyor.
Hayata geçirilecek yeni projeden şehit yakınları, gaziler ve emeklilerin yanı sıra gençler ve yeni evlenen çiftler de öncelikli olarak faydalanacak. Yine dul ve yetimler de projeden ayrılan kontenjan çerçevesinde öncelikli olarak yararlanacak.
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
- 25 yaşını doldurmuş olma
- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikamet ediyor olma veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma.
- TOKİ'den konut satın almamış olma ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış olma
- Hane halkı adına yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.
-Ayrıca TOKİ'nin konut projelerinde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınıyor. Bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirleniyor.
TOKİ sosya konutlarına alt gelir grubunun erişebilmesi için her zaman olduğu gibi maaş sınırı şartı da getirilecek. Daha önceki yıllarda 10 bin TL'den az hane geliri olanlara projeden yararlanma hakkı sunuluyordu.
Bu yıl ise Anadolu'da 14 bin TL, Megakent İstanbul'da ise 16 binTL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.
81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve diğer detaylar ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül tarihinde yapacağı açıklama ile netleşecek.
Başvuruların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yapacağı açıklama sonrası hızla alınacağı belirtiliyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.