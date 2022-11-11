TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İlk Evim Sosyal Konut 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Van kura sonuçları bugün belli olacak! Sosyal Konut projesinin kuraları başlarken, TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar kuraları şeffaf bir şekilde takip edebilecek. Van Merkez ilçesinin kuraları yarın çekilecekken, kuralar sabah başlayacak. Peki, TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı