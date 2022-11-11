Haberler Yaşam Haberleri TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İlk Evim Sosyal Konut 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 09:31 Son Güncelleme: 11.11.2022 09:31

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İlk Evim Sosyal Konut 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Van kura çekimi gerçekleştiriliyor. 2 bin 800 konut, hak sahipleri bulacak. 8 milyon kişinin başvurduğu Sosyal Konut projesinin kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde yapılmaya başladı. TOKİ Van kura sonuçları 2022 ile şanslı vatandaşlar belirlenecek. Van’ın 6 ilçesinde toplam 2 bin 800 konut sahiplerini bulacakken, Van Özalp kura çekimi olmayacağını hatırlatmakta fayda var. 3+1 ve 2+1 evlerin hak sahipleri, TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı ile izlenebiliyor. Peki, TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı 2022

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İlk Evim Sosyal Konut 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Van kura sonuçları bugün belli olacak! Sosyal Konut projesinin kuraları başlarken, TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı ile vatandaşlar kuraları şeffaf bir şekilde takip edebilecek. Van Merkez ilçesinin kuraları yarın çekilecekken, kuralar sabah başlayacak. Peki, TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ Van kura çekimi canlı izle ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ VAN KONUTLARI NEREDE?

11 Kasım 2022 TOKİ Van kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşecek. Kura çekimi, Van Edremit Nur Tatar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. İşte TOKİ Van evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları

VAN ÇALDIRAN 118

VAN EDREMİT 400

VAN ERCİŞ 830

VAN GEVAŞ 189

VAN MURADİYE 133

VAN MERKEZ 1130 (12 Kasım 2022 tarihinde çekilecek)

NOT: Van Özalp ilçesinde 400 ev, başvuru sayısı az olduğu için kurası çekilmeyecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Bugün Mardin ve Van kura çekimi yapılacak.

TOKİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

Doğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut (ertelendi)

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut için kura çekimi yapılacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde;

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut için kura çekimi yapılacak.

Diğer illerdeki kura tarihlerinin de haftalık olarak açıklanması planlanıyor.

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TOKİ VAN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | İlk Evim Sosyal Konut 2+1 3+1 TOKİ Van kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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