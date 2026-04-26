Giriş Tarihi: 26.04.2026 10:34

TOKİ YOUTUBE CANLI İZLE: İstanbul TOKİ kura çekimi nereden izlenir? İşte canlı yayın

TOKİ kura çekimi canlı izle linki ve güncel yayın detayları binlerce vatandaş tarafından sorgulanıyor. 100 bin konut projesi kapsamında bugün gerçekleşen kura çekimlerini TOKİ Youtube sayfası üzerinden anlık takip edebilirsiniz. Heyecan dolu İstanbul kura çekilişinde hak sahipleri noter huzurunda belirlenirken, canlı yayın ekranı ile isim listeleri eş zamanlı güncelleniyor.

TOKİ YOUTUBE CANLI İZLE: İstanbul TOKİ kura çekimi nereden izlenir? İşte canlı yayın
Vatandaşların merakla beklediği TOKİ Youtube canlı yayın ekranı, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00'da yayına başlıyor. Sosyal konut hayali kuran İstanbullular için dün ve bugün gerçekleşen çekilişlerde, özellikle engelli, emekli, şehit aileleri ve genç kontenjanlarına dair isimler izleniyor. Kurumsal sosyal medya hesapları ve resmi web sitesi üzerinden paylaşılan linkler, ev sahibi olma adaylarına kesintisiz bir izleme deneyimi sunuyor.

TOKİ YOUTUBE CANLI YAYIN EKRANI: 26 NİSAN KURA ÇEKİMİ İZLE

TOKİ İstanbul kura çekimi heyecanı bugün kaldığı yerden devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin belirlendiği kura seansları, TOKİ resmi YouTube kanalı üzerinden naklen veriliyor.

İşte, canlı yayın linki:

Vatandaşlar, hiçbir aracı kuruma ihtiyaç duymadan doğrudan noter masasını ve çekiliş küresini canlı yayında görebiliyor. Yayın sırasında isimler anons edildikçe ekrandaki grafikler üzerinden de kazananları takip etmek mümkün:

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

26 NİSAN İSTANBUL KURA TAKVİMİ VE SAAT DETAYLARI

İstanbul genelinde yürütülen bu dev projenin kura takvimi 25-27 Nisan tarihleri arasında planlandı. Bugün, yani 26 Nisan 2026'da çekilişler sabah saat 10.00'da başlıyor.

Bu saat itibarıyla TOKİ canlı izle araştırmaları başlarken canlı yayın linki de aktif hale geliyor.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN E-DEVLET SİSTEMİNE DÜŞER?

Canlı yayını izleyemeyen veya ismini listede kaçıran vatandaşlar için en güvenilir adres e-Devlet kapısıdır. Canlı yayında çekilen kura sonuçlarının e-Devlet sistemine yansıması genellikle çekilişin bitiminden sonraki hafta içerisinde oluyor.

Verilerin sisteme aktarılmasının ardından "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama" sekmesinden T.C. kimlik numaranızla asil veya yedek durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

TOKİ YOUTUBE CANLI İZLE: İstanbul TOKİ kura çekimi nereden izlenir? İşte canlı yayın
