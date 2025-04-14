TOKİ’den Kınık’ta konut hamlesi! 202 konutluk ikinci etap 13 Nisan’da ihale edilecek

TOKi'nin ihale kararı ilçede büyük sevinçle karşılandı. TOKİ Geçtiğimiz yıllara AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in katkıları ile Poyracık Mahallesinde 276 konutluk projeyi hayata geçirip hak sahiplerine teslim etmişti. Kınık Belediyesi o süreçte projenin hayata geçirilmesi için mülkiyeti kendisine ait 63 bin metrekarelik araziyi TOKİ'ye devretmişti.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığında İzmir'in Kınık İlçesine müjdeli haber geldi. TOKİ Kınık'ta Poyracık mahallesinde yapımı öngörülen 202 konut ile 2 dükkandan oluşan ticaret merkezinin yapım işi için 13 Nisan'da ihale yapacağını duyurdu.

İHALE 13 NİSAN'DA YAPILACAK

TOKİ'nin resmi internete sitesinde yayınlanan ihale ilanına göre ihale 13 Nisan 2024 günü saat 14.30'da TOKİ Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

SADECE KONUTLAR DEĞİL ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILACAK

İhale komisyonunun yapacağı değerlendirme sonucu ihale en iyi teklifi veren firmada kalacak. Yüklenici firma ile imzalanacak sözleşmenin ardından 10 gün içinde yer teslimi yapılıp inşaat çalışmalarına başlanacak. Yüklenici firma yer tesliminden itibaren 450 gün içinde söz konusu konutlarla dükkanları bitirip teslim etmiş olacak. İhale kapsamında sadece konutlar değil, bu konutların altyapısı ile çevre düzenlemeleri de yine aynı ihale kapsamında hayata geçirilecek.

276 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda da İzmir'in Kınık ilçesi Poyracık Mahallesinde, devlet hastanesinin yanında 63 bin metrekarelik alanda 276 konutluk projeyi hayata geçirmiş ardından da hak sahiplerine teslim etmişti.

BİRİNCİ ETAP AK PARTİLİ SADIK DOĞRUER'İN TAHSİS ETTİĞİ ARAZİDE HAYATA GEÇMİŞTİ

O süreçte dönemin AK Partili Belediye Başkanı Sadık Doğruer mülkiyeti belediyeye ait 63 bin metrekarelik alanı projeyi hayata geçirmesi için Toplu Konut İdaresine devretmişti. Şimdi tüm gözler TOKİ'nin ikinci etapta hayata geçirmeyi planladığı 202 konuta çevrildi. Dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı ve sağlıklı konutlara kavuşmasını sağlayacak olan proje bir terslik olmazsa 2027 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.