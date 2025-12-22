TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç başvuru var? Bakan Kurum rakamı duyurdu! TOKİ’ye kaç kişi başvurdu?

TOKİ'YE REKOR BAŞVURU: RAKAMLAR NETLEŞTİ

TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilgi rekor kırdı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye toplam 8 milyon 840 bin başvuru yapıldığını, tüm şartları karşılayan geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 242 bin olduğunu açıkladı. En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelirken, 1 milyon 326 bin genç projeyle ev sahibi olma umudu taşıdı.