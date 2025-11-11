Haberler Yaşam Haberleri TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı
Giriş Tarihi: 11.11.2025 10:27

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde hayata geçirilen "Ev Sahibi Türkiye" projesinde, vatandaşların ilgisi ilk günden ortaya çıktı. Tarihin en büyük sosyal konut projesi olarak başvuruya açılan 500 Bin Sosyal Konut kampanyasının ilk başvuru gününde rekor kırıldı. Yapılan son dakika açıklamaya göre TOKİ'ye karç kişi başvurdu netleşti. İşte, o rekor sayı!

TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı

Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlayan "Yüzyılın Konut Projesi", 10 Kasım Pazartesi günü resmen başladı.Başvuruların T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre alındığı ilk gün, sistemler rekor bir yoğunlukla karşılaştı. Başvuruların daha ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görmesi dikkat çekti. İşte, TOKİ başvuru sayısı 2025:

TOKİ İLK GÜNÜNDE REKOR BAŞVURU ALDI

10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı başında yerlerini aldı. Bankalar ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ilk gününde tamamlanması ardından TOKİ başvuru sayısı açıklandı.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Bakan Murat Kurum'un "Türkiye ev sahibi oluyor! Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." diyerek duyurduğu ilk günün başvuru sayısı şöyle:

e-Devlet: 905.640

Bankalar: 30.519

Toplam: 936 bin 159 başvuru!

BAŞVURULAR 2. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

TOKİ başvuru süreci, 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek olsa da, ilk günlerdeki yoğunluk nedeniyle TCKN'nin son hanesine göre başvuru takvimi uygulanmaya devam ediyor:

1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar

2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar

3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar

4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar

5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.

TOKİ 500 BİN KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru bedeli 5000 TL.

TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz