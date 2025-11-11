TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı

Dar ve orta gelirli vatandaşları uygun koşullarla ev sahibi yapmayı amaçlayan "Yüzyılın Konut Projesi", 10 Kasım Pazartesi günü resmen başladı.Başvuruların T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre alındığı ilk gün, sistemler rekor bir yoğunlukla karşılaştı. Başvuruların daha ilk günden itibaren yoğun bir ilgi görmesi dikkat çekti. İşte, TOKİ başvuru sayısı 2025:
10 Kasım itibarıyla T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar TOKİ 500 bin sosyal konut başvuru ekranı başında yerlerini aldı. Bankalar ve e-devlet üzerinden gerçekleştirilen başvuruların ilk gününde tamamlanması ardından TOKİ başvuru sayısı açıklandı.
Bakan Murat Kurum'un "Türkiye ev sahibi oluyor! Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz." diyerek duyurduğu ilk günün başvuru sayısı şöyle:
e-Devlet: 905.640
Bankalar: 30.519
Toplam: 936 bin 159 başvuru!
TOKİ başvuru süreci, 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek olsa da, ilk günlerdeki yoğunluk nedeniyle TCKN'nin son hanesine göre başvuru takvimi uygulanmaya devam ediyor:
1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar
2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar
3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar
4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar
5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.
15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.
Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ,T. Halk Bankası A.Ş. ve T.Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili Şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru bedeli 5000 TL.
TOKİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ