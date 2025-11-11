TOKİ’ye kaç kişi başvurdu? Yüzyılın Konut Projesi’nde rekor başlangıç! İşte 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sayısı

BAŞVURULAR 2. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

TOKİ başvuru süreci, 19 Aralık 2025 tarihine kadar devam edecek olsa da, ilk günlerdeki yoğunluk nedeniyle TCKN'nin son hanesine göre başvuru takvimi uygulanmaya devam ediyor:

1. GÜN: 10 Kasım 2025 Pazartesi günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olan vatandaşlar

2. GÜN: 11 Kasım 2025 Salı günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 2 olan vatandaşlar

3. GÜN: 12 Kasım 2025 Çarşamba günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 4 olan vatandaşlar

4. GÜN: 13 Kasım 2025 Perşembe günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 6 olan vatandaşlar

5. GÜN: 14 Kasım 2025 Cuma günü T.C. kimlik numarasının son rakamı 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihi itibarı ile uygulama son bulacak olup başvuru sistemi tüm vatandaşlara açılacak.