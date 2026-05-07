Toksin çıkan bebek maması toplatılıyor

Danone şirketine bağlı Nutricia'nın ürettiği Bebelac bebek mamasının altı partisi, Türkiye'de geri çağrıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, ebeveynlere bu parti numarasındaki ürünleri iade çağrısı yapıldı. Toplatma kararının gerekçesinin, Bacillus cereus bakterisinin ürettiği "cereulide" toksini olduğu belirtildi. Uzmanlar, toksinin yüksek sıcaklıklara dayanıklı olduğunu ve gıdalarda uzun süre kalabildiğini ifade ediyor. Toksinin kusma, ishal ve bazı durumlarda daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi.