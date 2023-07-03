Tokyo Revengers Karakterleri - Tokyo Revengers En Güçlü Karakterlerinin İsimleri ve Özellikleri

Tokyo Revengers karakterleri Türkçe karşılığı Tokyo intikamcıları serisini ifade etmektedir. Manga olarak adlandırılan bu seri aslında anime kategorisinde ele almak gerekir. Tokyo revengers karakterler ilk başta dergi de yer alırken daha sonra televizyona geçmiştir. Daha çok bilinmeye başlanmış ve Tokyo Revengers en güçlü karakter isimleri daha çok araştırılmaya başlanmıştır. Popülerlik kazanan tokyo revengers karakterleri ve isimleri bu noktada ele alınmıştır.

Tokyo Revengers Karakterleri

Animeler dergilerde, televizyonda ya da internette yer alan, genelde herkesin dikkatini çekmeyi başaran başarılı karakterlere sahiptir. Animeleri izlerken ya da okurken genelde kendimize yakın gelen, ortak özelliklerimizin olduğu karakterlere ilgi duyarız. Başka bir açıdan baktığımızda ise bir animenin sadece güçlü olması ya da sevimli olması dikkatimizi çekebilir. Tokyo Revengers karakterlerinde dikkatimizi çekecek karakterler ise güçlü olanlar olacaktır.

Tokyo Revengers

Tokyo Revengers karakterlerinden önce kendisi hakkında biraz bilgi verilecektir. Tokyo Revengers'in Türkçe karşılığı Tokyo İntikamcıları şeklindedir. İlk olarak Tokyo İntikamcılarını dergilerde okurduk. Daha sonra televizyonda izlemeye başladık. Hatta günümüzde internetten de Tokyo İntikamcılarını hem okuyabilir hem de izleyebiliriz. Bu diziden edebiyat, manga ya da anime televizyon serisi şeklinde bahsedebiliriz. Kısaca bahsedilen bu anime televizyon serisinin bir de karakterlerine değinilecektir.

Tokyo Revengers Konusu

Tokyo İntikamcılarının konusu biraz aşk, biraz macera, biraz intikam duygularını içermektedir. Bu anime serisinde neredeyse her şeyden biraz biraz vardır. Ana karakter olan Takemichi Hanagaki etrafında olaylar gelişmektedir. Bu karakterin hayatı çok renksizdir. Sadece öylece yaşamına devam etmektedir. Fakat duyduğu bir olay ile hayatı sıradanlıktan çıkar ve çok farklı yöne evrilir. Lisedeki aşkı Tokyo'daki bir çete tarafından öldürülür.

Hanagaki trene binmek için beklerken bilmediği biri tarafından rayların üstüne itilir. Bunun sonucunda geçmişe gider. Hanagaki tam olarak 12 yıl geriye gitmiştir. Lise aşkı çete tarafından öldürülmesin, yaşasın diye birtakım planlar yapar.

Tokyo Revengers Karakterlerinin İsimleri

Tokyo Revengers yani Tokyo İntikamcıları serisinin konusu biraz tuhaf gelecektir. Aynı serinin içerisinde zamanda yolculuk, intikam alma gibi olaylar yaşanmaktadır. Bu serideki karakterlerin isimlerinden bahsedilecektir.

Takemichi Hanagaki

Manjiro Sano

Draken

Taiju Shiba

Hinata Tachibana

Tokyo Revengers Karakterlerinin Serideki Rolü

Tokyo Revengers anime serisinde bilinmesi gereken karakter sayısı konunun ilerlendiği olaya göre birkaç tanedir. Ana kaakteri, ana karakterin aşık olduğu kızı ve ana karakterin aşık olduğu kızı öldüren çetenin kurucu liderini bilmek yeterli olacaktır.

Takemichi Hanagaki: Hanagaki bu manga serisinin ana karakteridir diyebiliriz. Bu seri Hanagaki etrafında şekillenmektedir ve ilerlemektedir.

Manjito Sana: Sana, Hanagaki'nin lise aşkını öldüren çetenin kurucusudur. Bu çetenin adı ise Tokyo Manji Çetesidir.

Hinata Tachibana: Tachibana Hanagaki'nin lisede âşık olduğu kızdır. Dolayısıyla Hanagaki bu anime serisinde geçmişe giderek Tachibana'nın ölümü engellemeye çalışacaktır.