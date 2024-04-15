Tomb Raider film konusu ile gündemde! Tomb Raider filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Tomb Raider filmi oyuncuları arasında Alicia Vikander, Dominic West gibi isimler yer alıyor. Televizyon izleyicisi ile bir kez daha buluşacak yapımda aksiyon dolu bir macera anlatılıyor. İşte, Tomb Raider film konusu ve çekim yerleri...

TOMB RAİDER FİLM KONUSU

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar.

Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...

TOMB RAİDER OYUNCULARI

Alicia Vikander

Dominic West

Waltın Goggings

Daniel Wu

Kristin Scottt Thomas

Hannah John-Kamen

Derek Jacobi

Josef Altin

TOMB RAİDER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ana çekimler 23 Ocak 2017'de Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde başladı. Wiltshire'daki Salisbury yakınlarındaki Wilton House, Croft Malikanesi'nin dış çekimlerinin yapıldığı yerdi. Uçağın yer aldığı şelale sahnesi, Londra dışındaki Lee Valley'de 2012 Yaz Olimpiyatları için inşa edilen bir su parkında çekildi ve Güney Afrika'da çekilen görüntülerle birleştirildi.