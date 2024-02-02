Ton Balığı Kilo Aldırır Mı? Diyet Yaparken Ton Balığı Yenir Mi?

Omega yağ asidi içeren ton balığı, orkinos balığından elde edilir. Etinin kaliteli olması nedeniyle konservecilikte yaygın olarak kullanılır. Lezzetli olmasının yanı sıra oldukça sağlıklıdır ve diyet yapanlar tarafından tercih edilir. Beyin gelişimini destekleyen ton balığı, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini de azaltır. Ancak kilo kaygısı olanlar tarafından ton balığı kilo aldırır mı ve diyet yaparken ton balığı yenir mi sıkça sorulur.

Ton Balığı Kilo Aldırır mı?

Uskumrugiller (Scombridae) familyasından olan ton balığı (Thunnus alalunga), orkinos olarak da adlandırılır. Besleyici bir besin kaynağı olduğundan dolayı tüm dünyada yaygın olarak tüketilir. Tropik ve ılıman iklimleri seven bu balık, yüksek kaliteli eti nedeniyle çoğunlukla konserve şeklinde satılır. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan ton balığı, bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olurken kalp ve damar sağlığını da destekler. 100 gramlık bir konservede, 174 kalori, 17.26 gram protein ile 11.77 gram yağ bulunur. Düşük kalorisi sayesinde kilosunu korumak isteyen ve diyet yapanlar için idealdir. Antioksidanlar bakımından da zengin olduğundan dolayı kilo vermeye destek olur. Bu yüzden, kilo kaygısı olanlar tarafından gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

Diyette Ne Kadar Ton Balığı Yenir?

Ton balığının, mutlaka yağı süzülerek yenmesi gerekir. Çünkü bu, kalorisini düşürmeyi sağlar ve vücut için daha sağlıklı bir hale getirir. Bir konserve, genel olarak düşük kalorili olduğu için ideal oranda tüketilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak gereğinden fazla alınan ton balığı, faydadan çok zarar getirebilir ve zayıflamak isteyenler için durum tam tersine dönebilir. Bu nedenle, haftada en fazla 3 kez tüketilmesinde fayda vardır. Ayrıca ton balığının yanında yenilen besinlere de dikkat etmek gerekir. Yağ ve kalori oranı yüksek gıdalarla birlikte alınmaması gerekir. Ek olarak, yağda marine edilen ton balığının yağ oranı yükseldiği için kalori miktarı da artar. Tek başına güçlü bir protein ve lif kaynağı olduğundan dolayı diyet yapanların haricinde, sporcuların da tüketmesi önerilir.