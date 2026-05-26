Top Tepede mahsur kalan kadın 2 saatte kurtarıldı

Olay, Nevşehir'in Esentepe Mahallesi sınırlarında bulunan ve yaklaşık bin 230 metre rakıma sahip Top Tepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. isimli kadın serinlemek ve vakit geçirmek amacıyla akşam saatlerinde tepeye çıktı. Ancak hava karardıktan sonra engebeli arazide yönünü kaybeden kadın, bulunduğu bölgeden aşağı inmeyi başaramadı.

Cep telefonunun şarjının bitmesi nedeniyle yardım çağrısında bulunamayan kadın, çevredekilerin duyması için bağırarak yardım istedi. Kadının sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin kayalık ve dik yapısı nedeniyle olay yerine ulaşmakta güçlük çeken ekipler, AFAD'dan destek istedi. Polis ve AFAD ekiplerinin koordineli yürüttüğü yaklaşık 2 saatlik arama kurtarma çalışmasının ardından mahsur kalan kadın bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, olayla ilgili bilgi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

