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Giriş Tarihi: 9.6.2022 13:18

Topal Osman Ağa kimdir? Topal Osman Ağa nasıl ve ne zaman öldü?

Topal Osman Ağa kimdir? Topal Osman Ağa nasıl ve ne zaman öldü?

TBMM’ye Giresunlu Topal Osman Ağa’nın itibarının hukuken iade edilmesine ilişkin kanun teklifi sunulunca Topal Osman Ağa hayatı merak konusu oldu. Topal Osman Ağa Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanıdır. Konuya dair detaylı bilgiye sahip olmak isteyenler Topal Osman Ağa kimdir, nasıl ve ne zaman öldü, kim tarafından öldürüldü sorusuna yanıt aranıyor. Topal Osman Ağa 1883 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Çepniler'dendir. Babası fındık tüccarı Feridûnzâde Hacı Mehmet Efendi’dir.

Topal Osman Ağa kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. Milli mücadele kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa'nın itibarının hukuken iadesine ilişkin teklif Meclis'e sunuldu. İşte Topal Osman Ağa hakkında bilgi…

TOPAL OSMAN AĞA KİMDİR?

Topal Osman Ağa 1883 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Çepniler'dendir. Babası fındık tüccarı Feridûnzâde Hacı Mehmet Efendi'dir. Gençliğinde aile işlerine yardımcı oldu, bir kereste fabrikasına ortak oldu; evlendi ve iki oğlu oldu. Babası askerlik bedelini ödemesine rağmen gönüllü birlik oluşturarak savaşa katıldı. Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı yarbaylık rütbesine kadar yükseldi. Balkan Harbi'nde Osmanlı Ordusu'na gönüllü olarak katıldı. Çatalca cephesinde savaştı. Bu savaş sırasında sağ diz kapağından yaralandı, topal kaldı ve böylece Topal lakabını edindi.

Topal Osman Ağa Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda yararlıklar göstermiş, 1923'te Trabzon Mebusu Ali Şükrü Bey cinayetinin azmettiricisi olduğuna karar verilince hakkında tevkif kararı verilmiş. 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı'ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa çıkan çatışma neticesinde yaralı olarak ele geçirilmiş, savunma yapmak imkanına sahip olamadan öldürülmüştür.

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Topal Osman Ağa kimdir? Topal Osman Ağa nasıl ve ne zaman öldü?
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