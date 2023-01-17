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Giriş Tarihi: 17.1.2023 15:26 Son Güncelleme: 17.1.2023 15:26

Topkapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Topkapı Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul, ulaşım açısından en gelişmiş şehirler arasında yer alıyor. Bu nedenle çeşitli ulaşım araçlarını görmek mümkün. Metrobüs de bu araçlar arasında bulunuyor. Topkapı metrobüs durağı nerede sorusu da gün içerisinde araç kullananların sorduğu sorular arasında yer alıyor. Bu yazımızda sizin için Topkapı metrobüs durağına nasıl gidilir, Topkapı metrobüsten geçen hatlar nelerdir, Topkapı metrobüs tramvay aktarması nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını derledik.

Topkapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Topkapı Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Metrobüs, İstanbul içerisinde ulaşımı kolaylaştıran araçlardan yalnızca biri. Bir yerden bir yere hızlı ulaşım imkanı sunan metrobüslerin pek çok durağı bulunuyor. Peki, Topkapı metrobüs durağı nerede? Eğer siz de Topkapı metrobüs durağına nasıl gidilir diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında Topkapı metrobüsten geçen hatlar nelerdir ve Topkapı metrobüs tramvay aktarması nasıl yapılır gibi soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

Topkapı Metrobüs Durağı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Topkapı metrobüs durağının açık adresi şu şekildedir:

Maltepe, 34010 Zeytinburnu/İstanbul

Topkapı metrobüs durağına ulaşım için otobüs, Marmaray, tren ve minibüs kullanabilirsiniz. Topkapı metrobüs durağından geçen otobüs hatlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • 33Y
  • 34A
  • 34BZ
  • 34G
  • 72T
  • 94Y

Topkapı metrobüs durağına giden metro hatlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • M1A
  • M1B

Topkapı metrobüs durağına giden minibüs hatlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

  • A-48
  • B-46

Topkapı Metrobüs Tramvay Aktarması Nasıl Yapılır?

Topkapı metrobüs durağından, T1 Bağcılar- Kabataş tramvay hattına kolaylıkla aktarma yapmak için yol bulunuyor.

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Topkapı Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Topkapı Metrobüs Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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