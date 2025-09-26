Topkapı Sarayı’nda gece ziyareti 27 Eylül’de sona eriyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak hizmet vermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez geçen sene gece saatlerinde ziyarete açıldı. Bu yıl da devam eden uygulama kapsamında 21 Haziran'da başlayan ve her cumartesi 21.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenen gece ziyaretleri yoğun ilgi gördü. Topkapı Sarayı'nı bu yıl 10 bin 425 ziyaretçi gezdi. Gece ziyaretleri 27 Eylül Cumartesi günü sona erecek.

İKİ SAAT SÜREN TARİH YOLCULUĞU YAPTIRILIYORDU

Osmanlı Hanedanlığı'na dört asır boyunca ev sahipliği yapan Topkapı Sarayı, gece turlarında tarih meraklılarını etkileyici bir keşif rotasında ağırladı. Bab-ı Hümayun'dan başlayan bu yolculuk, Divan-ı Hümayun, Silah Müzesi ve Harem-i Hümâyun'un önemli bölümlerinde devam etti.

GECE IŞIKLARI ALTINDA SARAYIN EŞSİZ MEKANLARI TURİSTLERE AÇILDI

Ziyaretçiler, Karaağalar Koğuşu, Cariyeler Taşlığı ve Hamamı, Hünkâr Sofası, III. Murat Has Odası ve Altın Yol gibi mekânları gece atmosferinde keşfetti. Mukaddes Emanetler Dairesi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin eşlik ettiği bu ziyaret ayrı bir manevi deneyim sundu.

HAZİNE SERGİSİ VE EFSANEVİ KOLEKSİYONLAR SERGİLENDİ

Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi'nde Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi dünyaca ünlü eserler görüldü. Ziyaretçiler, gecenin dinginliği içinde Osmanlı mirasının simge eserlerini farklı bir bakış açısıyla tanıma fırsatı buldu.

İSTANBUL'UN GECE SİLUETİNE PANORAMİK BAKIŞ İMKANI SUNULDU

Topkapı Sarayı'nın teraslarından İstanbul'un ışıklı manzarası gece turlarını unutulmaz kıldı. İftariye Kameriyesi, Mecidiye Köşkü ve Havuzlu Teras gibi noktalar, ziyaretçilere şehrin tarihî siluetini seyretme imkânı sağladı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 300 ARTIŞ SAĞLANDI

Topkapı Sarayı'nı yaz boyunca her cumartesi akşamı gezenlerin sayısı, 2024 yılına göre yüzde 300'e yakın artarak 2 bin 752'den 10 bin 425 kişiye ulaştı. Bu ilgi, gece ziyaretlerinin kültürel miras üzerindeki etkileyiciliğini gözler önüne seriyor.