Topkapı’da otel yangını: 1 kişi hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.05.2026 13:28

Fatih Topkapı'da 4 katlı bir otelin en üst katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Semih KARA
Yangın, saat 05.00 sıralarında Topkapı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı otelin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MİSAFİRLER TAHLİYE EDİLDİ

İtfaiye ekipleri bir yandan otelde kalan vatandaşları tahliye ederken diğer yandan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

32 YAŞINDAKİ ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Yangının söndürülmesinin ardından otel odasında bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığı belirlendi. Sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. 32 yaşındaki H.E.G.'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

"ÖLEN KİŞİ YABANCI DEĞİL"

Görgü tanığı Cemil Ağda, "Duyduğuma göre ölen kişi yerli. Yabancı değil. Kendi kaldığı odasında yangın çıkmış. Çatıdan adamları indirdiler, oteli boşalttılar" dedi.

