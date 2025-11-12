AK Partili Muhittin Yazıcı toprağa verildi

65 yaşındaki Muhittin Yazıcı'nın vefatı, AK Parti teşkilatında ve Kırıkkale kamuoyunda derin üzüntü oluşturdu. Uzun yıllardır teşkilat çalışmalarında aktif rol alan Yazıcı'nın ani ölümü, partililer ve sevenleri arasında büyük bir hüzne neden oldu.

Yazıcı'nın cenazesi, bugün memleketi Karakeçili ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karakeçili Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilen Yazıcı'yı, sevenleri dualarla uğurladı.

Cenazeye AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe ve belde belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.