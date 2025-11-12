Haberler Yaşam Haberleri AK Partili Muhittin Yazıcı toprağa verildi
AK Partili Muhittin Yazıcı toprağa verildi

AK Parti Kırıkkale İl Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Yazıcı, dün akşam gerçekleştirilen il yönetim kurulu toplantısı sırasında aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Yazıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

65 yaşındaki Muhittin Yazıcı'nın vefatı, AK Parti teşkilatında ve Kırıkkale kamuoyunda derin üzüntü oluşturdu. Uzun yıllardır teşkilat çalışmalarında aktif rol alan Yazıcı'nın ani ölümü, partililer ve sevenleri arasında büyük bir hüzne neden oldu.

Yazıcı'nın cenazesi, bugün memleketi Karakeçili ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Karakeçili Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilen Yazıcı'yı, sevenleri dualarla uğurladı.

Cenazeye AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, İl Başkanı Engin Pehlivanlı, ilçe ve belde belediye başkanları, il yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

