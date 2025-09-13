Toplu ulaşıma %30 zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu ulaşıma yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklifi CHP'li üyelerin oylarıyla kabul etti. Meclisin dünkü toplantısında "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" başlıklı gündem maddesi görüşüldü. Bu kapsamda, elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarılması talep edildi.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferlerinin 34.20 liradan 44.33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferleri 38.11 liradan 49.40 liraya çıkarılması teklif edildi. Taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54.50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36.30 liraya, zaman tarifesinin saatte 350 liradan 453.71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltilmesi istendi.

Minibüslerde 'indi-bindi' diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32.50 liraya, öğrenci ücretinin 16 liradan 21 liraya çıkarılması da talep edildi. Okul servis ücretlerinde de 0-1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken, yeni tarifenin pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı kaydedildi. Düzenleme AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık, CHP grubunun oylarıyla kabul edildi. İstanbul'da bu yıl 15 Ocak'ta da toplu ulaşıma yüzde 35 zam yapılmıştı.