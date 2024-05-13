Toprağa gömülü halde bulunan kadın için cenaze töreni düzenlendi

İddiaya göre, 25 yaşındaki bir çocuk annesi Dilara Günana, N. K.'nın arayıp 'Gel annemin altını değiştirmeme yardım et' demesiyle akrabalarının bulunduğu Sedeftepe köyüne gitti. Köyde Y.K., S.K., V.K. ve N.K. tarafından önce darp edildi, ardından sırtından silahla vurularak öldürüldü. Daha sonra Günana'nın cansız bedeni köydeki bir araziye gömüldü. Araziden geçen bir çobanın köpeği, Günana'nın elbisesinin bir parçası bularak kan kokusu alması üzerine olay polis ekiplerine bildirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş çaplı çalışmada, kadının cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı olayda, soruşturma sürüyor.

Öteyandan genç kadın için Pertek cemevinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Günana'nın ailesi ve yakınları katıldı. Törenin ardından Dilara Günana'nın cansız bedeni Pertek merkez Hacıbaşı mezarlığına defnedildi.

Ayrıca V.K.'nın ifadesinde ağabeyi, annesi ve babasının cinayeti işlediğini söylediği, 5 ay önce de S.K'nın Günana'yı 'Benimle evlenmezsen ben seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiği öğrenildi.