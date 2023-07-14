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Giriş Tarihi: 14.7.2023 11:39 Son Güncelleme: 14.7.2023 11:39

Toprak Burçları - Toprak Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Toprak etkili burçlar astroloji konuları arasında ilgi gören konular arasında yer almaktadır. Burçlara ve astrolojiye meraklı kimseler burçları hangi element grubundan merak etmekte, toprak grubu burçlar hangileri sorusunun yanıtlarını merak etmektedir. Özellikle sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkan burç elementleri başlığında toprak burçları hangileridir? Detaylı yanıtlar içerikte yer almaktadır.

Toprak Burçları - Toprak Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Burçlar pek çok kimse tarafından epey ilgi gören bir alan, bilhassa sosyal medyada sıklıkla burçlara dair tüyo ve bilgiye rastlamaktayız. Burçlar toprak, su, hava ve ateş elementleri altında gruplara ayrılmış olup bu elementler burçlara farklı özellikler kattığı söylenmektedir. Burç element gruplarından biri olan toprak grubuna ait burçların özellikleri nelerdir? Toprak etkili burçlar hangileridir? Detaylar sizlerle…

Toprak Grubu Burçlar

Astrolojide her burç 4 farklı element grubuna dahildir, bahsi geçen element grupları ateş, su, toprak ve hava grupları olarak bilinmektedir. Her grubun bünyesinde 3 burç yer almaktadır. Astrolojiye göre burçların ait oldukları element o burçtan olan kişilerin genel mizaç ve yaşam enerjisini belirlemektedir. Toprak elementi grubuna ait olan burçlar ise başak, boğa ve oğlak burçlarıdır. Bahsi geçen burçlar birbirlerinden farklı özellikler taşıyan burçlardır ancak elementlerinin etkisiyle bazı ortak özelliklere de sahiptirler.

Toprak Grubu Burçların Özellikleri

Toprak elenti grubunda yer alan başak, oğlak ve boğa burçlarının ortak özellikleri şunlardır;

  • İstikrar ve sabırlı kimselerdir.
  • Genellikle sakin ve yapıcı olurlar, sinirlenince kolay kolay durulmazlar.
  • Yeni insanlarla tanışmaktan pek hoşlanmazlar, tanımadıkları kişilere karşı ön yargıları vardır.
  • İnatçı değil kararlıdırlar.
  • Ailelerine sevdiklerine karşı korumacıdırlar.
  • Hayal kurmayı sevmezler, gerçekçi olmaktan yanadırlar.
  • Eleştirirken bazen kırıcı olabilirler.
  • Gizli rekabeti severler.
  • Çok kalabalık ortamları sevmezler.
  • Genellikle bir elin parmağını geçmeyen sayıda yakın arkadaşları olur.
  • Kolay kolay güvenmezler, hatta şüphecidirler.

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Toprak Burçları - Toprak Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?
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