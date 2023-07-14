Toprak Burçları - Toprak Grubu Burçlar Hangileri, Özellikleri Neler?

Burçlar pek çok kimse tarafından epey ilgi gören bir alan, bilhassa sosyal medyada sıklıkla burçlara dair tüyo ve bilgiye rastlamaktayız. Burçlar toprak, su, hava ve ateş elementleri altında gruplara ayrılmış olup bu elementler burçlara farklı özellikler kattığı söylenmektedir. Burç element gruplarından biri olan toprak grubuna ait burçların özellikleri nelerdir? Toprak etkili burçlar hangileridir? Detaylar sizlerle…

Toprak Grubu Burçlar

Astrolojide her burç 4 farklı element grubuna dahildir, bahsi geçen element grupları ateş, su, toprak ve hava grupları olarak bilinmektedir. Her grubun bünyesinde 3 burç yer almaktadır. Astrolojiye göre burçların ait oldukları element o burçtan olan kişilerin genel mizaç ve yaşam enerjisini belirlemektedir. Toprak elementi grubuna ait olan burçlar ise başak, boğa ve oğlak burçlarıdır. Bahsi geçen burçlar birbirlerinden farklı özellikler taşıyan burçlardır ancak elementlerinin etkisiyle bazı ortak özelliklere de sahiptirler.

Toprak Grubu Burçların Özellikleri

Toprak elenti grubunda yer alan başak, oğlak ve boğa burçlarının ortak özellikleri şunlardır;