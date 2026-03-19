Toprak işleme makinesine sıkışan 11 yaşındaki Mehmet öldü

Giriş Tarihi: 19.03.2026 14:33

İzmir’de traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan 11 yaşındaki Mehmet Dönmez yaşamını yitirdi. Küçük Mehmet’in ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi'nde meydana geldi. Babası Ahmet Dönmez'e kendilerine ait tarlada yardım eden Mehmet Dönmez, plakası öğrenilemeyen traktörün arkasına bağlı rotovatöre yaklaştı. Dönmez, makineye kapılarak sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Dönmez'in cansız bedeni, Kiraz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; oğlunu kanlar içinde gören baba Ahmet Dönmez'in sinir krizi geçirdiği, bir kadının da koşarak olay yerine geldiği anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

