Topraklama Kablosu Hangi Renk Olur? Topraklama Hangi Kablo ile Bağlanır?

Topraklama kablosu elektrik prizleri, anahtarlar, lamba armatürleri ve diğer elektrik ekipmanlarının metal gövdelerine de bağlanır. Bu sayede, metal gövdelerde oluşabilecek tehlikeli elektrik yükleri güvenli bir şekilde toprağa iletilir ve elektrik kazalarının önüne geçilir. Elektrik kazalarının ne kadar zararlı bir kaza türü olduğunu düşünürsek eğer topraklamanın değerinin çok fazla olduğunu anlarız. Topraklama kablosu hangi renk olur, hangi kablo ile bağlanır gibi sorular çokça merak edilir.

Topraklama Kablosu Hangi Renk Olur?

Topraklama kablosu, elektrik tesisatında güvenliği sağlamak için hayati öneme sahip bir elemandır. Yeşil-sarı renkte izole edilmiş olan bu kablo, toprağa güvenli bir şekilde bağlanarak elektrik devrelerindeki aşırı akımı ve kısa devreleri engeller. Elektrik tesisatında topraklama kablosunun doğru ve güvenli bir şekilde kullanılması, elektrik kazalarının önlenmesinde kritik bir rol oynar.

Topraklama Hangi Kablo ile Bağlanır?

Topraklama kablosu, faz ve nötr kablodan ayrı bir kablo olarak döşenir. Topraklama kablosu, yeşil-sarı renkteki topraklama hattına bağlanır. Bu hat, genellikle binanın topraklama sistemine veya topraklama çubuğuna bağlıdır.

Topraklama kablosu bağlantısı, kalifiye bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır. Bağlantı sırasında aşağıdaki adımlara dikkat edilir:

Doğru renk kodlu kabloların kullanıldığına emin olunmalı.

Kabloların sağlam ve hasarsız olduğundan emin olunmalı.

Kablo bağlantıları, uygun klemensler ve kablo uçları kullanılarak yapılmalıdır.

Bağlantılar, yalıtım bandı ile izole edilmelidir.

Topraklama kabloları, genellikle aşağıdaki iki şekilde bağlanır. Bu bağlanma şekillerini şu şekilde sıralayabiliriz: