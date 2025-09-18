Toptan satış mağazasının deposunda yangın çıktı

Yangın sabah saatlerinde Akçaabat ilçesi Darıca mahallesinde bulunan bir toptan satış mağazasının depo kısmında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mağazada çok sayıda plastik ve yanıcı madde bulunması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırdı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının sürdüğü yangında oluşan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan yoğun duman nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.