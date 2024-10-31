Topuk Dikenine Hangi Bölüm Bakar? Topuk Dikeni İçin Hangi Doktora Gidilir?

Topuk dikeni belirtilerinde özellikle sabahları veya uzun süre dinlendikten sonra ayağa kalkıldığında şiddetli bir ağrı oluşur. Bu ağrı, gün içerisinde azalabilse de, aktiviteler sırasında tekrar artabilir. Topuk dikenine sahip bireyler, yürürken veya uzun süre ayakta dururken rahatsızlık hissi yaşarlar. Bu hissiyatın artmaması ve topuk dikeninin bir an önce tespit edilip tedavi edilmesi için topuk dikenine hangi bölüm bakar, hangi doktora gidilir gibi konulara vakıf olunması gerekir.

Topuk Dikenine Hangi Bölüm Bakar?

Topuk dikeni, günlük yaşamı zorlaştıran ve yürüme konforunu etkileyen bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık için Ortopedi ve Travmatoloji ya da Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümlerine başvurulabilir. Doktorunuz, tanıyı koyduktan sonra sizin için en uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek ağrıyı hafifletmeye ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olur.

Topuk Dikeni İçin Hangi Doktora Gidilir?

Topuk dikeni tanısı ve tedavisi için hastanelerin birkaç farklı bölümüne başvurulabilir:

1. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Topuk dikeni şikayeti olan hastalar genellikle ilk olarak ortopedi ve travmatoloji bölümüne yönlendirilir. Ortopedi uzmanları, kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar ve rahatsızlıkların tedavisinde uzmandır. Topuk dikeni, ortopedik bir sorun olduğundan, ortopedi ve travmatoloji uzmanları tarafından muayene edilebilir ve tanı konulabilir.

Ortopedi uzmanları, tanı koymak için hastanın yürüyüşünü gözlemleyebilir, topuk bölgesinde hassasiyeti inceleyebilir ve gerekli görürlerse röntgen gibi görüntüleme testleri isteyebilirler. Tanı sonrası topuk dikenine yönelik tedavi planını oluşturarak hastanın ağrısını hafifletmek için uygun yöntemler belirlerler.

2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

Topuk dikeni tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon da önemli bir rol oynar. Fizik tedavi uzmanları, ağrı ve iltihabı azaltmak, dokuları esnetmek ve kasları güçlendirmek için çeşitli tedavi yöntemleri uygulayabilir. Fizik tedavi, genellikle topuk dikeninin iyileşme sürecini hızlandırır ve günlük yaşamı daha konforlu hale getirir.

Fizik tedavi programında genellikle aşağıdaki yöntemler uygulanır:

•Egzersizler: Ayak tabanını esnetmeye yönelik egzersizler, topuk dikeninin neden olduğu ağrıyı hafifletmede etkilidir.

•Ultrason Tedavisi: Ses dalgaları kullanılarak yapılan bu tedavi, iltihabı azaltmak ve ağrıyı hafifletmek için etkilidir.

•Manuel Terapi ve Masaj: Bağ dokularına ve kaslara uygulanan manuel terapi ile kas sertliği azaltılarak topuk dikenine bağlı ağrı hafifletilebilir.