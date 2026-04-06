Torbacılara narkotik operasyonu

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Havza ilçesinde durdurulan 2 araçta, narkotik dedektör köpeği "Şila" ile arama yapıldı. Aramalarda araçların bagaj bölümünde koliler içerisine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile 423 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.