Torbacının evinden 5 kilo esrar çıktı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu arama köpeği Tahra'nın da katıldığı aramada 5 bin 120 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. İHA