Torbacıya otogarda gözaltı

İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren bir kişi polisin talibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesi Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan yolcu otobüsü ile gelen E.G. (41) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 20 gram fubinaca ele geçirildi. Gözaltına alınan E.G., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.G., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.