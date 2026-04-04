Torbalı Belediye’sinde eşinin şirketinden doğrudan teminle milyonluk alım!

Torbalı Belediye Meclisi Nisan ayı toplantısında, 2025 yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Komisyonu Raporu görüşmeleri gerçekleştirildi. Faaliyet Raporu ile ilgili söz alan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Enes Uğuz, "Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından doğrudan temin ile ilgili yapılan alımlarda, Sağlık Hizmetleri Müdürümüzün eşine ait bir firma olduğunu gördük. Şimdi soruyorum; Bu durum etik midir? Bu durum kamu vicdanında karşılık bulur mu? Bu durum rekabet ilkesine uygun mudur? Elbette hayır! Kamu yönetiminde en temel prensiplerden biri; şeffaflık, liyakat ve eşit rekabettir. Ancak burada açıkça bir çıkar çatışması söz konusudur. İhale süreçlerinin doğrudan temin yöntemiyle yürütülmesi zaten başlı başına dikkat gerektirirken, bu alımların birinci dereceden yakınlık ilişkisi bulunan bir firmaya yapılması kabul edilemez. Bakınız, mesele sadece hukuki değildir. Bu durum aynı zamanda ciddi bir etik sorundur. Vatandaşın ödediği vergilerle oluşturulan bütçenin, bu şekilde tartışmalı ilişkiler üzerinden kullanılması kamu güvenini zedeler. Bu yaklaşım, 'ben yaptım oldu' anlayışıdır. Bu yaklaşım, denetimden kaçan bir belediyecilik anlayışıdır. Bu yaklaşım, şeffaflıktan uzak bir yönetim biçimidir. Buradan çağrımız nettir: Bu tür uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Belediye yönetimi, kamu vicdanını rahatlatacak adımlar atmalıdır." dedi. Belediye Başkanı Övünç Demir ise bu durumu savundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!