Torbalı Belediyesi’nde intihar girişimi: Maaşlarını alamayan işçiler belediye binasının çatısına çıktı!

CHP'li İzmir Torbalı Belediyesi'ne iş yapan taşeron şirkette çalışan üç işçi, öğle saatlerinde belediye hizmet binasının çatısına çıkarak eylem yaptı. Ayağında terlikle belediye önüne gelen bir taşeron işçi ayakkabı alacak parası dahi olmadığını söyledi. Çatıya çıkan 2 işçinin de katıldığı eylem, çevrede büyük endişeye neden oldu.

MAAŞLARINI ALAMADIKLARI İÇİN İSYAN ETTİLER

Torbalı Belediyesine iş yapan Bulut İnşaat firmasında çalışan üç taşeron işçi uzun süredir maaşlarını alamadıklarını belirtip isyan etti. İşçiler, Torbalı Belediye Binası önünde toplanarak mağduriyetlerini dile getirdi. 2 işçi ise belediye binasının çatısına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. İtfaiye ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, işçilerin taleplerini dinlemek üzere yetkililer devreye girdi.

BELEDİYE: "İŞÇİLER TAŞERON ŞİRKETE BAĞLI"

Torbalı Belediyesi eylemcilerin belediyeye iş yapan Bulut İnşaat Firmasında çalışan taşeron işçiler olduğunu açıkladı. Belediye yetkilileri, işçilere ödemelerin belediye tarafından değil, taşeron şirket tarafından yapılması gerektiğini öne sürdü. Öte yandan taşeron firmanın işi tamamlamadan yarım bıraktığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Saatler süren ikna çabaları sonuç verdi, çatıya çıkan iki işçi kendi rızaları ile eylemi sonlandırıp çatıdan aşağı indi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir'le de konuşan işçiler daha sonra belediye binasından ayrıldı.