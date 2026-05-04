Toroslar’da kuruyan 18 göl yenıden ortaya çıktı

Türkiye'de son 66 yılın en bol yağışını aldı. Yağış rekorlarını kırıldığı mevsimde Toroslarda son 40 yılda kuruyan irili ufaklı 18 göl yeniden ortaya çıktı. Bol yağışların ardından Burdur, Isparta ve Antalya'da Torosların zirvesinde yer alan göller görsel şölen oluşturuyor. Geçtiğimiz yıllarda tamamen kuruyan Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etrafı karlı dağlarla çevrili 7 bin metrekarelik gölüyle görenleri kendine hayran bırakan Günnercik Yaylası, karpostallık görüntü oluşturuyor. Taşeli Platosu'nda Gazipaşa'ya 55 kilometre uzaklıktaki bin 800 rakımlı Günnercik Yaylası, kar ve yağmurun ardından muhteşem doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.

7 BİN METREKARELİK GÖL

Binlerce kişinin uğrak noktası olan gölde, baharın gelmesiyle erimeye başlayan karlar, 7 bin metrekarelik alanda göl oluşturdu. Manzara karşısında büyülenen vatandaşlar, "Bu yıl rekor seviyede yağmur ve kar yağdı. Kaybolan göller yeniden ortaya çıktı. Toroslar'da her kaybolan 18 göl 40 yıl sonra yeniden ortaya çıktı" diyerek mutlulukların dile getirdi. Yağış rekorlarının kırılmasının ardından Burdur ve Isparta'da da kaybolan göller yeniden ortaya çıkarken, kuruyan ırmaklar yeniden coştu. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü uzmanları, "Son yıllarda yağışların azalmasının ardından toprakta üçüncü katlan boşalmış, tuzlu su seviyesine inilmişti. Bu yıl 66 yılın yağış rekorları kırıldı. Toprak suya doyması ile nem oranı yükseldi. Yağışların bolluğu nedeniyle kuruyan ve kaybolan 18 gölde sular yeniden yükseldi. Bu sevindirici bir haber" dedi.