Torul’da Dehşet: Genç kadın eşi tarafından odunla öldürüldü

Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkisinde Halis Pekin (27) ile eşi Arzu Pekin (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin, eşine odunla saldırdı. Ağır darbelere maruz kalan Arzu Pekin olay yerinde hayatını kaybetti

Olayın ardından kendisine ait kamyonetle kaçan şüphelinin aracı, Gümüşhane-Trabzon kara yolu kenarında terk edilmiş halde bulundu. Güvenlik güçleri, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Arzu Pekin'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.