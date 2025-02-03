Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya, Havva Özay katılırken, sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

'ZARARI KARŞILARIM'

Tutuklu sanık Mehmet Aydın, "Ben kimseyi dolandırmadım, yaptığım yatırımlar mağdurların zararlarını karşılayabilecek durumda. Devlet mal varlıklarıma el koyduğu için insanlar mağdur oldu. Adli emanette şahsi 22 milyon yatırımım var. Şu an 70 milyon olmuştur, o bile zararı karşılar. Sahte imza yüzünden buradayım" dedi. Aydın son sözü sorulduğunda "Herhangi bir yalan beyanda bulunmadım. Evinizi satın demedim. Beratimi istiyorum" dedi. 'Karakutu' olarak bilinen tutuklu sanık Osman Naim Kaya ise, "2018 Mart ayında kırmızı bülten çıkartıldı. Mahkemelere hep katıldım. Mehmet Aydın ile internet aracılığıyla tanıştım. Mehmet Aydın'ın Türkiye'deki işleriyle hiçbir alakam yok. Uruguay'da bana teklif etmiş olduğu rehberlik ve danışmanlık işinden dolayı hizmet verdim" diye konuştu. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın'ı, "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle ve Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olmak", "Mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplamda 45 bin 376 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezası verilirken sanık Osman Naim Kaya ise, "Örgüte üye olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, tutuklu sanıklar Osman Naim Kaya ve Havva Özbay'ın tahliyelerine hükmetti.