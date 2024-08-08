TPAO daire başkanı görev için geldiği Yüksekova’daki otel odasında ölü bulundu

Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı olarak görev yapıyordu. Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir otelin odasında ölü olarak bulundu. Görev nedeniyle Yüksekova'da bulunan Sadioğlu'nun (53) sabah kahvaltıya katılmadığını fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel personelinden yardım istedi. Otel çalışanlarının yardımıyla kapıyı açan arkadaşları, Sadioğlu'nu hareketsiz bir şekilde yerde buldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi ve burada otopsi yapılacak. Sadioğlu ve arkadaşlarının oteli dün giriş yaptığı öğrenildi.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Bayraktar, Sadioğlu'na rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TPAO'DAN SADİOĞLU PAYLAŞIMI

Ölüm haberi Türkiye Arama Petrolleri Arama Daire'nin X sosyal medya hesabından duyuruldu. Hesaptan şu sözler paylaşıldı: "Acı Kaybımız Ülkemize ve Ortaklığımıza kattığı değerlerle ismi daima gururla anılacak olan Arama Daire Başkanımız Sayın Mehmet Salih Bülent Sadioğlu'nun vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz." Cumhuriyet Savcılığı, Sadioğlu'nun kalp krizin sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.