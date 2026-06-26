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Giriş Tarihi: 26.06.2026

Trabzon 131 bin ziyaretçiyi ağırladı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon 131 bin ziyaretçiyi ağırladı
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Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm destinasyonları yoğun ilgi görüyor. Yılbaşından bu yana Kızlar Manastırı, Atatürk Köşkü, Çal Mağarası ve Şehir Müzesi'ni 131 bin 650 kişi ziyaret etti. Kültürel mirasın önemli simgelerinden Kızlar Manastırı'nı yılbaşından bugüne kadar 10 bin 555 kişi gezdi. Atatürk Köşkü ise 88 bin 708 kişiyi ağırlayarak en fazla ilgi gören destinasyon oldu. Doğal güzellikleriyle öne çıkan Çal Mağarası'nı toplam 23 bin 175 kişi ziyaret etti. Şehir Müzesi ise 9 bin 212 ziyaretçiyi ağırladı. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Trabzon'un sahip olduğu eşsiz doğal ve kültürel zenginlikleri en iyi şekilde tanıtarak şehrimizi turizmde çok daha güçlü bir noktaya taşımayı hedefliyoruz" denildi.

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Trabzon 131 bin ziyaretçiyi ağırladı
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