Trabzon Artvin Arası Kaç Km? Artvin Trabzon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Trabzon'dan Artvin'e doğru bir yolculuğa çıkıldığında, Trabzon'un doğusunda yer alan Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinden geçilir. Ardından Rize il sınırına girerek İyidere, Derepazarı ve Rize-Merkez ilçelerine uğranır. Rize'yi geçtikten sonra, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerine gidilebilir. Trabzon Artvin arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular ise buraları görmeyi planlayanlar için merak uyandırıcıdır.
Karadeniz'in muhteşem doğası içinde bir keşfe çıkacak olanlar için yolculuğun nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı oldukça önemlidir. Trabzon ve Artvin ise Karadeniz'in öne çıkan iki şehri olarak dikkat çekmektedir. Gerek doğaları gerekse tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başaran bu iki şehir arasında yolculuk yapmak oldukça kolaydır. Bir tarafta yeşilin bir tarafta mavinin en güzel tonlarını görmenin mümkün olduğu bir seyahat olacaktır. Trabzon ile Artvin arasındaki mesafe ise ortalama olarak 227 kilometredir. Bu mesafeyi özel araçla tamamlamak, dış etkenlere bağlı olarak ortalama 3 saat 31 dakika sürer. Otobüsle seyahat etmeyi tercih ederseniz, bu süre ortalama olarak 4 saat 5 dakika olacaktır. Yol boyunca, Karadeniz'in kıyı şeridinden geçerek doğanın tadını çıkarmanız mümkündür. Ek olarak, yola çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek, yağışlı veya olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaya imkan tanır.
Trabzon'dan Artvin'e özel araçla gitmek oldukça hızlı ve rahat olabilir. Bunun için aşağıdaki yol tarifinin incelenmesinde fayda var:
Trabzon şehir merkezinden D010 karayoluna çıkın. Bu yol, Karadeniz sahil yoludur ve doğrudan Artvin'e kadar uzanır.
D010 karayolunu takip ederek doğuya doğru ilerleyin. Yaklaşık 75 km sonra Rize'ye ulaşacaksınız. Rize'de kısa bir mola verip çay bahçelerini ziyaret edebilirsiniz.
Rize'den sonra yine D010 karayolunu takip ederek Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinden geçeceksiniz. Bu bölgelerde yol, çift şeritli ve rahat bir sürüş fırsatı sunmaktadır.
Ardeşen'den sonra yaklaşık 50 km daha doğuya ilerleyerek Hopa'ya ulaşacaksınız. Hopa, Artvin'e giden yolun önemli bir kavşağıdır.
Hopa'dan sonra D010 karayolunu takip etmeye devam edin. Yaklaşık 70 km sonra Artvin şehir merkezine ulaşacaksınız. Bu yolculuk sırasında Borçka ve Muratlı gibi küçük yerleşim yerlerinden geçeceksiniz.
Yol boyunca dikkatli olmanız gereken bazı virajlı ve dar yollar bulunabilir. Bundan dolayı, seyahat sırasında dikkatli araç kullanmanız tavsiye edilir.