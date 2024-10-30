Trabzon Artvin Arası Kaç Km? Artvin Trabzon Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Trabzon'dan Artvin'e doğru bir yolculuğa çıkıldığında, Trabzon'un doğusunda yer alan Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinden geçilir. Ardından Rize il sınırına girerek İyidere, Derepazarı ve Rize-Merkez ilçelerine uğranır. Rize'yi geçtikten sonra, Arhavi, Hopa ve Borçka ilçelerine gidilebilir. Trabzon Artvin arası kaç km, kaç kilometre ve kaç saat sürer gibi sorular ise buraları görmeyi planlayanlar için merak uyandırıcıdır.

Trabzon Artvin Arası Kaç Km?

Karadeniz'in muhteşem doğası içinde bir keşfe çıkacak olanlar için yolculuğun nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı oldukça önemlidir. Trabzon ve Artvin ise Karadeniz'in öne çıkan iki şehri olarak dikkat çekmektedir. Gerek doğaları gerekse tarihi güzellikleriyle ziyaretçileri etkilemeyi başaran bu iki şehir arasında yolculuk yapmak oldukça kolaydır. Bir tarafta yeşilin bir tarafta mavinin en güzel tonlarını görmenin mümkün olduğu bir seyahat olacaktır. Trabzon ile Artvin arasındaki mesafe ise ortalama olarak 227 kilometredir. Bu mesafeyi özel araçla tamamlamak, dış etkenlere bağlı olarak ortalama 3 saat 31 dakika sürer. Otobüsle seyahat etmeyi tercih ederseniz, bu süre ortalama olarak 4 saat 5 dakika olacaktır. Yol boyunca, Karadeniz'in kıyı şeridinden geçerek doğanın tadını çıkarmanız mümkündür. Ek olarak, yola çıkmadan önce hava durumu tahminlerini kontrol etmek, yağışlı veya olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaya imkan tanır.

Trabzon'dan Artvin'e Nasıl Gidilir?

Trabzon'dan Artvin'e özel araçla gitmek oldukça hızlı ve rahat olabilir. Bunun için aşağıdaki yol tarifinin incelenmesinde fayda var: